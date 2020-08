34-årig blev anholdt, da han tog kontakt til 13-årig. Men sagens omfang voksede, da politiet fandt harddisk.

Det var en bekymret far, der fik Syd- og Sønderjyllands Politi til at slå til mod en 34-årig mand, som nu er tiltalt for overgreb mod 111 drenge.

Det forklarer specialanklager Henning Fuglsang Sørensen, da han fredag formiddag i Retten i Esbjerg forklarer, hvordan den opsigtsvækkende sag begyndte.

En onsdag aften i april 2018 troppede faren op på politigården i Esbjerg og fortalte om en samtale, han havde overhørt mellem hans 13-årige søn og den tiltalte.

Planen var, at drengen skulle onanere manden, havde faren hørt.

En halv time senere stod civilklædte betjente klar til at anholde manden, da han steg ud af sin bil for at møde drengen, som var ankommet på løbehjul.

Politiet slog til, før der skete nogen form for fysisk kontakt.

- På det tidspunkt var vi af den opfattelse, at det var en forholdsvis enkel sag, hvor en voksen mand søgte at tage kontakt til et mindreårigt barn, for at der skulle ske noget seksuelt, siger specialanklageren.

Men sagen voksede, da politiet foretog en ransagning af den 34-åriges hjem.

I en bowle med kondompakker på spisebordet fandt man en harddisk, som blev sendt til nærmere analyse.

Harddisken viste sig at indeholde tusindvis af børnepornografiske billeder og videoer.

Den indeholdt en mappe med navnet "Snap", der igen var inddelt i 470 undermapper. Alle mapper havde forskellige drengenavne.

Efter politiets opfattelse var det billeder og videoer, som den 34-årige havde lokket og presset drenge til at sende.

Manden blev dagen efter varetægtsfængslet, mistænkt for overgreb mod 470 drenge.

Politiet forsøgte derefter at identificere og opspore de pågældende drenge.

Det er endt med en anklage om kontakt til 111 drenge.

Drenge, som ifølge politiet er blevet krænket af den 34-årige, fordi han har fået dem til at sende pornografiske billeder af sig selv i seksuelle situationer.

Men den 34-årige var efter politiets opfattelse ikke kun ude efter billeder og videoer.

- Vores opfattelse er, at han arbejdede ud fra en masterplan om at få kontakt til drengene, få viklet dem tættere og tættere ind i det her spindelvæv. Og når de så bed på krogen, kunne han sætte møder op med dem med henblik på seksuelle ydelser, siger Henning Fuglsang Sørensen.

Den tiltalte nægter at have taget kontakt til drengene. Men han erkender at have været i besiddelse af 4967 billeder og 3270 videosekvenser med børnepornografisk indhold.

Der falder dom i sagen til november.

/ritzau/