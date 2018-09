Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om et drab, der blev begået søndag i København.

København. Det var ifølge Københavns Politi et familiemedlem, som søndag aften med adskillige knivstik slog en 58-årig mand ihjel.

- Der er tale om et drab begået inden for familien, og vi har besluttet ikke at sige mere end det, lyder det fra vicepolitiinspektør Jens Møller, der er Københavns Politis efterforskningsleder på sagen.

Familiemedlemmet, som politiet mistænker i sagen, er en 22-årig mand. Han blev mandag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

I den forbindelse kom det frem, at offeret og den formodede gerningsmand havde samme efternavn, et meget almindeligt efternavn i øvrigt, men det var uklart, hvorvidt de var i familie.

Politiet modtog søndag aften en anmeldelse og rykkede ud til adressen på Kildeager i Husum ved København. Her fandt man liget af den 58-årige mand.

I første omgang oplyste politiet, at der var tale om et såkaldt "mistænkeligt forhold", og mandag morgen meldte kommunikationsafdelingen ved Københavns Politi ud, at der var tale om et "muligt drab".

I den forbindelse fortalte politiet også, at en mand var anholdt i sagen. Og i forbindelse med grundlovsforhøret kom det frem, at han altså var sigtet for manddrab.

