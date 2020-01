Kliiiir.

Klokken 3.05 knuser indbrudstyve glasset i et stuevindue til en villa. Naboen Steen Winter-Petersen vågner med et sæt, da han hører braget. Og han gør straks, hvad der er aftalt.

»Jeg vidste, at naboerne var på ferie i Jylland, og da vi har lavet en aftale om nabohjælp, skynder jeg mig at ringe 112,« siger den 70-årige pensionist.

Indbrudet sker 27. december på Oldfuxvej i Københavns Nordvestkvarter, som har været hårdt ramt af indbrud de seneste år, og derfor har beboerne aftalt at hjælpe hinanden.

70-årige Steen Winther-Petersen anmeldte indbrud hos naboen klokken 03.05 om natten den 27. december. Han fik at vide, at politiet straks ville komme, men det skete aldrig. Her står han foran det vindue, han hørte blive smadret af tyvene.

Meldingen fra vagthavende hos 112 er også helt klar.

»Jeg får at vide, at der med det samme vil blive sendt en patrulje, og da jeg jo er en ældre herre, er vagthavende helt enig med mig i, at det er bedst, jeg bliver inden døre,« siger Steen Winther-Petersen, som efter opkaldet går tilbage i sin seng.

Her ligger han og lytter efter politibilens sirene.

B.T. undersøger politiet I de seneste syv måneder har B.T. afdækket ofrenes stigende ventetid hos både politi og domstole. I første halvår af 2019 var sagsbehandlingstiden af kriminalitet mod borgerne fra anmeldelse til første dom på 359 dage mod 253 dage i 2014.

Men der sker intet. Tyvene har frit spil til deres indbrud.

Københavns Politis chefpolitiinspektør, Jørgen Bergen Skov, erkender, at der er sket fejl hos politiet.

»Anmelder har i denne situation gjort det helt rigtige ved at ringe til 112 for at anmelde indbruddet. Desværre viste det sig ikke muligt at sende en patrulje til stedet på grund af andre og mere akutte situationer på samme tid den pågældende fredag nat,« siger han og fortsætter:

Chefpolitiinspektør i Københavns Poiliti Jørgen Bergen Skov erkender, at det var en fejl, at anmelder intet fik at vide om, at politiet måtte prioritere ikke at sende patrulje ud til indbrud, der lige var startet. Han ville ønske, der altid kunne sendes politi af sted, når der anmeldes noget kriminelt.

»Da det alligevel ikke viste sig muligt at sende en patrulje ud, skulle vi selvfølgelig have givet besked til anmelder. Det er en fejl, at det ikke er sket.«

I huset bor 55-årige Trine Kamph med sin mand og to børn. Og det er nu fjerde gang, familien er udsat for indbrud, siden de flyttede ind i år 2003.

Hun sukker, da hun om morgenen får en sms fra naboen om, hvad der er sket.

Herefter tager Trine Kamph hjem fra familiens ferie og laver ny anmeldelse til politiet, der samme dag sender to betjente fra indbrudsgruppen.

55-årige Trine Kamph havde indbrud i sit hus. Hun føler sin retsfølelse krænket, fordi der ikke kom nogen patrulje, efter naboen havde anmeldt, at indbrudstyve lige havde smadret et vindue for at komme ind i huset.

»Jeg ville så gerne have haft, at det var to politifolk, der var kommet om natten, så tyvene ikke havde haft god tid til at gennemrode det hele,« siger hun.

Trine Kamph spærrer for alvor øjnene op, da politifolkene afleverer to foldere til hende.

Den ene hedder 'Nabohjælp og naboskab alle ugens dage' og starter sådan her:

'I bund og grund vil vi alle sammen helst slippe for at bekymre os om indbrud. Den gode nyhed er, at løsningen er i din baghave – naboerne!'

I folderen 'Nabohjælp og naboskab alle ugens dage' står eksempelvis, at naboerne skal sørge for feriehjælp hos hinanden. Selv om Steen Winther-Petersen ringede 112, da han hørte indbrud hos naboen, kom politiet ikke.

Her står blandt andet, at man skal fortælle sin nabo, når man skal ud at rejse. 'Feriehjælp' kaldes dette.

Den anden folder hedder 'Til DIG der har været udsat for indbrud', og her står, at man skal ringe 112, hvis man akut har brug for politiet.

»Vi har gjort alt det, vi har fået besked på at gøre. Vi har det her gode naboskab, hvor vi fortæller, når vi er ude at rejse. Ja, vi har nabo, der står op om natten og gør alt, hvad han kan, da han hører et indbrud i vores hus. Det er meget, meget svært at vide, hvad man så skal gøre?« siger Trine Kamph, der ryster på hovedet.

I folderen udleveret til offeret for indbrud står, at der skal ringes 112 ved akut brug for politiet. Det gjorde Trine Kamphs nabo, men de kom ikke.

»Jeg føler virkeligt, at min retsfølelse er krænket,« siger hun.

Jørgen Bergen Skov forstår godt ærgrelsen.

»Vi har fuld forståelse for anmelders ærgrelse og ville ønske, at det altid var muligt at sende patruljer ud til alle anmeldelser. Der vil dog altid være en konkret prioritering af ressourcer for at sikre, at patruljerne befinder sig der, hvor de gør mest gavn i det givne øjeblik,« siger politiinsprektøren.

Lige netop, hvor mange ny ressourcer politi og anklagemyndigheder har brug for, er det helt store spørgsmål, når politikerne i morgen fredag skal starte med at diskutere den nye flerårsftale for politiet.

Og læs nu her, justitsminister Nick Hækkerup (S). Fra Trine Kamph er meldingen nemlig ret klar.

»Efter min egen oplevelse af, hvad det betyder, når der ikke er mandskab til at rykke ud til et indbrud, så melder jeg mig også i skrigekoret og siger, der skal komme mere politi,« siger hun.