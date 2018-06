En tiårig pige, der blev fundet gående alene rundt i Løgumkloster, fik politiet til at lede efter forældre.

Løgumkloster. Syd- og Sønderjyllands Politi ledte søndag morgen efter forældrene til en pige, der blev fundet i Løgumkloster.

Det skrev politikredsen på Twitter.

Pigen, der er ti år gammel, blev fundet gående forvirret rundt i byen i nattøj.

- Hun blev fundet sidst på natten i et industrikvarter af en borger, som kørte hende til en adresse, hvor han troede, hun hørte til. Det gjorde hun ikke, og derfor kontaktede borgeren os klokken 06.16, sagde vagtchef Ole Aamann til BT.

Lidt over otte søndag morgen kunne politiet så oplyse, at pigens forældre var blevet fundet.

En henvendelse fra en følger på Twitter førte politiet på sporet af forældrene.

- Vi kører ud til dem og vækker dem. Da de går ind på deres datters værelse kan de se, at hun er væk, og at vinduet står åbent, fortæller Ole Aamann til Jydske Vestkysten.

Ifølge ham har forældrene forklaret, at det ikke er første gang, at pigen, der har autisme, er kravlet ud ad vinduet for at drille.

- Vi ser ikke så sjældent, at børn tuller rundt i gaderne. Specielt i sommermånederne, hvor det bliver tidligt lyst, og børnene vågner før forældrene - så kan de godt finde på at gå hjemmefra, siger Ole Aamann til Jydske Vestkysten.

Den tiårige pige var i god behold og udviste igen tegn på at have lidt overlast.

/ritzau/