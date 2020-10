En mandlig cyklist blev fredag formiddag efterlyst af Københavns Vestegns Politi.

Årsagen var, at politikredsen mistænker ham for at have udsat en anden mand for slag i ansigtet under en 'diskussion om opførsel i trafikken'.

Nu oplyser Københavns Vestegns Politi, at manden selv har kontaktet dem.

»Klokken 10.53 efterlyste vi en mand for vold i vores netdøgnrapport. Kort efter blev vi kontaktet af mistænkte, og derfor er fotoet nu taget ned igen. Tak til alle der delte,« lyder det i et nyt tweet fra politikredsen.

Hændelsen, som manden er mistænkt for at stå bag, fandt sted 20. maj omkring klokken 12.15 ud for Krogshøjvej 154 i Bagsværd.

Til B.T. fortæller kommunikationsansvarlig hos Københavns Vestegns Politi, Claus Buhr, at manden nu skal ind til afhøring i sagen.