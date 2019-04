To spinkle mænd forsvandt i løb efter brutalt overfald i grønt område i Horsens.

Mandag er en 22-årig mand fortsat i livsfare efter et overfald, som fandt sted lørdag aften i Horsens, oplyser politiet.

- Vi vil stadig gerne have henvendelser fra vidner, siger vagtchef Henrik Dam fra Sydøstjyllands Politi.

Det var cirka klokken 18.40 lørdag, at den 22-årige blev angrebet i det grønne område Lunden.

Manden blev både slået og sparket og pådrog sig i den forbindelse alvorlige skader.

Tilsyneladende stod to personer bag overfaldet. De blev set løbe fra stedet og er blevet beskrevet som spinkle af bygning.

Politiet oplyste søndag, at offeret er indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby. En vagtchef oplyste, at hans tilstand var "meget kritisk", og at de pårørende er blevet underrettet.

Mandag fortæller vagtchef Henrik Dam, at politiet har modtaget nogle henvendelser, men at man gerne vil have flere i den alvorlige sag.

/ritzau/