Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser nu to mænd for flere tilfælde af bedrageri mellem 19. og 27. august i år.

Mændene er mistænkt for at have hævet penge flere steder i landet fra stjålne betalingskort.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet, som nu beder offentligheden om hjælp til at identificere de mistænkte.

I den anledning har politiet offentliggjort overvågningsbilleder af de mistænkte. På flere af billederne er gerningsmændene maskerede og tilsyneladende i færd med at bruge hæveautomater.

Den ene mistænkte beskrives som sort i huden, spinkel af bygning og mellem 180 og 190 centimeter høj med kort, mørkt hår. Foto: Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Den ene mistænkte beskrives som sort i huden, spinkel af bygning og mellem 180 og 190 centimeter høj med kort, mørkt hår. Foto: Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Politiet skriver, at hævningerne har fundet sted den 19., 29., 26., og 27. august i 2023.

Den ene mand beskrives af politiet som mellem 25 og 30 år, spinkel af bygning og cirka 180 til 190 centimeter høj. Han er mørk i huden og har kort, mørkt hår, og på billederne er han iført mørke bukser, mørke sko, en sort tynd jakke, en sort kasket og et lyst klæde for munden.

Den anden mand beskrives som 20 til 30 år, mellem cirka 170 og 180 centimeter høj og almindelig af bygning. Han har pigmentforandringer på begge hænder og var iført en sort hættetrøje, mørke bukser, H2O-klipklapper og sort klæde for en del af ansigtet.