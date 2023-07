To mænd efterlyses nu for at have begået vold på et diskotek.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der samtidig frigiver billeder af de formodede gerningsmænd.

Det var natten mellem 3. og 4. juni, at overfaldet skete på TemaBar i Viborg, lidt efter kl. 2.30.

Her menes det, at de to mænd gav to personer 'adskillige knytnæveslag på kroppen og i ansigtet'.

Efterfølgende forlod de to mænd stedet.

Følgende signalementer er ligeledes lagt ud af politiet.

Den ene mand (A):

20-30 år

Cirka 175 centimeter høj.

Almindeligt til kraftigt bygget

Kort, mørkt hår

Overskæg og kort klippet skæg langs kæben

Havde hvid T-shirt på inderst med rød skovmandsskjorte udenover, blå jeans på.

Den anden mand (B):