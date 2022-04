Politiet efterlyser fredag to mænd for et voldeligt overfald i Holstebro.

Episoden fandt sted i begyndelsen af februar, men endnu er de mistænkte gerningsmand ikke blevet identificeret.

Derfor offentliggør Midt- og Vestjyllands Politi nu overvågningsbilleder. Se signalementer af de to længere nede i artiklen

Det var tidlig morgen lørdag 5. februar, at overfaldet udspillede sig en lille gyde fra gågaden Østergade, mellem baren Bierstube og restauranten Bones. Lige omkring kl. 5.49.

De to mænd skulle have bedt en tredje person komme med udenfor, hvor vedkommende fik et slag i hovedet.

Hurtigt herefter flygtede den ene mistænkte i retning mod Enghaven – efter at have forsøgt sig med endnu et slag flygtede den anden mistænkte i samme retning.

Hvis man har oplysninger i sagen kan man kontakte politiet på tlf. 1-1-4.

Mistænkt A:

Mistænkt A. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Mistænkt A. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Han har almindelig kropsbygning og sort, kort hår.

Har desuden sort fuldskæg og tatoveringer på både venstre og højre arm.

Han havde en hvid forbinding om venstre håndled og var iført mørkegrå eller sort T-shirt samt sorte bukser.

Mistænkt B:

Mistænkt B. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Mistænkt B. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Han har almindelig kropsbygning og kort, sort hår.

Har desuden skægstubbe.

Han var iført en gråhættetrøje, cowboybukser og hvide sneakers.