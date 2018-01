Et spædbarn blev tirsdag morgen fundet på en bænk i København. Hun var svøbt i et tæppe.

København. En lille nyfødt pige, der tirsdag morgen blev fundet på en parkeringsplads i København, var svøbt i et tæppe.

Det oplyser Københavns Politi, der samtidig opfordrer folk, der kender til tæppet, at tippe politiet.

- Vi har ikke fået noget endnu, som vi rigtigt kunne bruge fra vidner. Derfor ville vi gerne gå ud med lidt flere oplysninger, siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Bangsgaard.

Vicepolitiinspektør Brian Belling oplyser tirsdag eftermiddag, at politiet har fået mange henvendelser om tæppet.

- Vi har fået en del henvendelser på, at det er et gråt fleecetæppe, som sælges i Ikea, og der er rigtigt mange mennesker, der har købt det.

- Havde det været et unikt tæppe, havde det selvfølgelig været rigtigt godt for os, siger han.

Derfor er han da også bevidst om, at det næppe bliver tæppet, som fører politiet frem til moren.

- Sandsynligheden for, at det kun er tæppet, som gør, at vi kan finde frem til moren, er nok ikke så stor.

- Men vi er selvfølgelig fortsat stadig interesserede i at få henvendelser - helst fra moren - og ellers fra folk, som kan bidrage med oplysninger, så vi kan finde moren, siger Brian Belling.

Han oplyser, at politiet desuden ser video igennem fra området og har sikret sig en del tekniske spor i området.

Det var en ansat ved Københavns Kommune, der tirsdag klokken 08.41 fandt et grædende spædbarn ved en p-plads på Hammelstrupvej i Københavns Sydvestkvarter.

Pigen er indlagt på Rigshospitalet og var i kritisk tilstand, men tirsdag eftermiddag er pigens tilstand stabil.

Pigen blev fundet på en bænk ved parkeringspladsen.

Politiet har undersøgt området siden tirsdag morgen. Der er blevet efterforsket i området omkring parkeringspladsen og en naturlegeplads. Afspærringen i området er ophævet.

Københavns Politi opfordrer vidner til at kontakte politiet på telefon 114.

/ritzau/