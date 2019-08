Fredag blev den omstridte puttefest i Ulvedalene i Dyrehaven afholdt. Her blev en 16-årige kvindelig gymnasielev tvunget til at udføre oralsex på en jævnaldrende ung mand.

Nordsjællands Politi efterlyser mandag eftermiddag den ukendte gerningsmand bag sexforbrydelsen med signalement.

Under festen trak gerningsmanden hende væk fra området, hvor der blev festet.

Herefter tvang han hende til at udføre oralsex på ham, inden hun fik vristet sig fri og flygtede.

Den unge kvinde har forklaret over for politiet, at gerningsmanden trak hende forbi adskillige personer, men det var ikke muligt for hende at bede om hjælp.

Nordsjællands Politi vil gerne i kontakt med disse personer, der kan være med til at belyse sagen.

Nordsjællands Politi håber, at signalementet kan få lærere og elever på gymnasier i Nordsjælland og i Københavnsområdet til at tænke over, om der er en elev i en klasse, der passer til signalementet.

'Vi har en formodning om, at han selv er ny elev på et gymnasium, fordi det oftest er dem, der bærer hvide t-shirts til den pågældende fest, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.'

Signalement af gerningsmanden:

• Mand

• Afrikansk af udseende og meget mørk i huden

• Cirka 16-17 år

• Stor af kropsbygning, men ikke trænet

• Cirka 185-190 cm høj

• Havde kort karseklippet sort hår

• Kan have haft en skade i form af hævelse eller tilsvarende ved det ene øje

• Iført sorte bukser, sorte sneakers samt en hvid t-shirt malet med tusch i farverne grøn, sort og rød. T-shirten var delvist revet itu

• Talte dansk med accent, men accenten var muligvis påtaget

Hvis du har oplysninger, der kan være relevante for sagen, kan du kontakte politiet på 114 eller mail nsj@politi.dk.

Du kan også kontakte redaktionen, hvis du kender noget til sagen på 1929@bt.dk