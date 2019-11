Har du set Mathias Gaarn Klithammer?

I så fald vil Københavns Politi meget gerne høre fra dig på 114.

Politiet mistænker nemlig, at den 27-årige danske statsborger er involveret i en narkosag, og derfor har politikredsen ledt efter ham siden 1. november.

Mathias Gaarn Klithammer er eftersøgt i en sag om narkosmugling, hvor han er sigtet for - i forening med flere andre - at have indsmuglet seks kilo kokain fra Uruguay.

Her Mathias Gaarn Klithammer fotograferet for ikke længe siden. Foto: Københavns Politi

Detaljerne om den konkrete sag er få, da de involverede blev fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre 25. oktober.

Grundlovsforhøret foregik i Københavns byret. Her besluttede dommeren, at der på baggrund af det foreløbige bevismateriale ikke var belæg for varetægtsfængsling.

Denne beslutning kærede anklagemyndigheden dog til Østre Landsret, der 1. november omgjorde beslutningen.

Herefter er to blevet varetægtsfængslet - men Mathias Gaarn Klithammer er altså forsvundet.

Her Mathias Gaarn Klithammer fotograferet for nylig.

Yderligere to er foreløbigt sigtet i sagen, og politikommissær Bjarke Dalsgaard Madsen vil ikke afvise, at der vil blive rejst yderligere sigtelser, da efterforskningen fortsat er aktiv.

Den eftersøgte Mathias Gaarn Klithammer bliver beskrevet som værende 183 centimeter høj, almindelig af bygning og etnisk dansk.

Han har ifølge Københavns Politi en tilknytning til Dragør.

Politiet vil gerne høre fra folk, der har informationer om den eftersøgtes nuværende eller nylige opholdssted - eller steder, han har opholdt sig, efter han blev eftersøgt 1. november.