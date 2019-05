En mistænkt for skyderi i Plejelt har ikke frivilligt meldt sig. Så nu efterlyser politiet ham med foto.

Nordsjællands Politi har onsdag udsendt en efterlysning af en ung mand med navn og billede.

Manden, som hedder Mikkel Midtgaard Søder, er ifølge politiet den formodede gerningsmand bag et skyderi 25. januar i Plejelt, hvor der blev skudt efter en 29-årig mand.

Efterforskning har ledt politiet frem til, at Mikkel Midtgaard Søder er den formodede gerningsmand bag skyderiet. Men det er ikke lykkedes politiet at pågribe ham, og derfor beder politiet nu borgere om hjælp.

Politiet vurderer dog, at Mikkel Midtgaard Søder kan være farlig. Derfor opfordres man til at kontakte politiet i stedet for selv at tage kontakt til ham, hvis man ser ham.

Har man oplysninger, kan politiet kontaktes på 114.

Ifølge politiet er Mikkel Midtgaard Søder bekendt med, at politiet leder efter ham, og at han ville blive efterlyst offentligt, hvis ikke han frivilligt meldte sig.

Skyderiet fandt sted 25. januar klokken 17.19, hvor den 29-årige mand blev beskudt af en eller flere gerningsmænd.

Den 29-årige løb efterfølgende ind på en gårdsplads på Plejeltvej, hvor han stjal en bil, der holdt i tomgang, og kørte fra stedet.

I bilen var bilejerens hund Oskar, og politiet efterlyste efterfølgende bilen med hunden.

Dagen efter blev både hund og bil fundet på Hestens Bakke i Helsingør, efter den 29-årige via en advokat havde kontaktet politiet med oplysning om, hvor bilen var efterladt.

/ritzau/