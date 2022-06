Lyt til artiklen

Politiet efterlyser nu en mand på knallert, der er mistænkt for at have befølt flere kvinder.

Der er i løbet af den seneste uge kommet flere anmeldelser om manden.

Blufærdighedskrænkelserne har ifølge Sydøstjyllands Politi fundet sted i centrum af Kolding på forskellige tidspunkter af døgnet.

Her skulle manden på knallert have befølt kvinderne på deres krop, mens han passerede dem kørende på sin knallert. Sådan lyder flere ensartede forklaringer fra ofrene.

Knallertkøreren i fuld figur. Foto: Sydøstjyllands Politi

Manden på knallerten har ikke forsøgt at indgå nogen form for kontakt med kvinderne på noget tidspunkt.

Der er også et signalement af manden:

Han skulle have mørke øjne og sort skæg, men var dog samtidig iført en sort fullface-hjelm. Han var også iført en sort jakke samt sorte bukser med orange tryk på venstre lår (som det kan ses på billedet herover). Han skulle også være iført sorte handsker.

Ifølge Sydøstjyllands Politi er knallerten sandsynligvis af mærket Tomus Quadro, der minder om en Puch Maxi. Den er grå.

Hvis man har oplysninger om manden på knallerten, kan man kontakte politiet på tlf. 1-1-4.