Tidligt onsdag morgen fik politiet en anmeldelse om en kraftig eksplosion på et pizzeria i Vanløse.

Københavns Politi oplyser på et pressemøde onsdag formiddag, at man på en videooptagelse har set to personer løbe fra et pizzeria på Jyllingevej i Vanløse efter en kraftig eksplosion.

- Vi kan se på noget overvågning, at der i området kommer en mand gående. Han bærer en hvid plastikpose. Mere kan vi ikke se, da billederne ikke er så gode. Vi arbejder på at få lavet billederne bedre, siger Brian Belling, vicepolitiinspektør i Københavns Politi.

- Vi har også fået nogle oplysninger fra vidner derude. Efter eksplosionen ser man to personer løbe fra pizzeriaet ind mod byen ved Støvringvej, siger han.

Københavns Politi fik anmeldelsen om eksplosionen på pizzeriaet, Pizza 73, klokken 05.40.

Pizzeriaet lukkede klokken 05.00.

Politiet ønsker at høre fra vidner, der har set manden med den hvide plastikpose, eller har kendskab til personerne, der er set løbe fra stedet.

Ingen kom til skade ved eksplosionen.

