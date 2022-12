Lyt til artiklen

Politiet efterlyser nu en mand, der er mistænkt for et overfald på en kvinde i weekenden.

Hændelsen fandt sted natten til lørdag i Viborg.

Samtidig offentliggør Midt- og Vestjyllands Politi også et overvågningsbillede, som er taget nær gerningsstedet ved Sct. Mathias Gade i den jyske by.

Det kan ses i sin helhed her:

Her ses det billede, som politiet har lagt frem. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Her ses det billede, som politiet har lagt frem. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Det var cirka kl. 1.50 natten til lørdag, at den formodede gerningsmand skulle have henvendt sig til kvinden, der befandt sig alene på Sct. Mathias Gade.

Her spurgte han ifølge politiets oplysninger på engelsk om at måtte få en cigaret, og da kvinden svarede, at hun ikke røg, blev hun i stedet spyttet i ansigtet.

Manden skulle efterfølgende have sparket hende i brystet, så hun faldt om.

Siden forsvandt den engelsktalende mand via Gravene, Trappetorvet og Grønnegade.

Midt- og Vestjyllands Politi har følgende signalement af den formodede overfaldsmand:

25-30 år.

185-190 centimeter høj og almindelig til muskuløs af bygning.

Lys hudfarve.

Var iført blå hættetrøje under en sort jakke samt sorte bukser og lyse sko.

Talte engelsk.

Hvis man har informationer i sagen eller om manden kan man kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på tlf. 1-1-4.