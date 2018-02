Et massivt politiopbud var torsdag aften til stede ved boligkvarteret Morbærhaven i Albertslund. Vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi oplyste i den forbindelse til BT, at der var sket en forbrydelse, men han ønskede på daværende tidspunkt ikke at oplyse nærmere om sagen.

»Det hører til privatlivets fred,« lød det fra vagtchef Thomas Christensen, som tilføjede, at der er tale om en »alvorlig forbrydelse.« I samme ombæring efterlyste politiet en mistænkt i sagen.

Fredag eftermiddag oplyser Københavns Vestegns Politi, at der er tale om et seksuelt overgreb, og at den mistænkte endnu ikke er anholdt.

'Hvis nogen har set ham i området omkring Morbærhaven torsdag før eller efter 16-tiden, så kontakt os meget gerne,' opfordrer efterforskningsleder Ole Nielsen, Københavns Vestegns Politi.

Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at frigive yderligere detaljer om efterforskningen.

Signalement:

Mand med brunlig hudfarve og sort hår, 25-30 år, ca. 175 cm høj og almindelig af bygning. Han bar en kasket, en sort jakke og lyse bukser med et sort mønster. Han er ikke etnisk dansk og talte engelsk.

Han blev set i området omkring klokken 15.00 cirka en time før, politiet blev tilkaldt.

Har du oplysninger i sagen, skal du kontakte politiet på 1-1-4.