Mandag morgen efterlyser Østjyllands Politi en ung mand af asiatisk udseende.

Han er mistænkt for at have begået røveri af en Cirkel K tankstation i Tranbjerg.

Røveriet fandt sted 11. september omkring 19.40.

'To unge mænd (kom, red.) ind i butikken på Christian X’s Vej 253 og henvendte sig til ekspedienten. Da de ville købe noget væske til e-cigaretter, bad ekspedienten mændene om at vise ID. Det kunne de to ikke levere, og i stedet gik den ene mand om bag disken, hvor han tog fat i ekspedienten og skubbede ham væk, hvorefter han selv tog e-væsken fra hylden,' lyder det fra politiet i en pressemeddelelse.

Politiet kategoriserer hændelsen som et røveri, da ekspedienten blev skubbet.

Signalement:

• Asiatisk af udseende

• Ca. 18-20 år

• Ca. 170-175cm

• Sort hår med midterskilning

• Iført sort dynejakke, grå rygsæk.

Kender du noget til sagen, skal du henvende dig til politiet på 1-1-4.