Politiet efterlyser onsdag en mand, der mistænkes for at stå bag et voldeligt overfald på en bar i Viborg.

Vidner har beskrevet manden som »en høj, mørk fyr«.

Den pågældende episode fandt sted på Zwei Grosse Bier Bar natten til 6. februar.

Midt- og Vestjyllands Politi har fundet et billede af af den formodede gerningsmand på et overvågningskamera, og det bliver nu offentliggjort i håbet om at få ham identificeret. Politiets billede kan ses i sin helhed herunder:

Denne mand var formodentlig gerningsmanden i overfaldet, der fandt sted natten til 6. februar. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Det var kl. 01.42, at overfaldet fandt sted. Efter et skænderi tildelte den mistænkte på billedet et knytnæveslag i ansigtet på en anden person på en terrasse tilhørende Zwei Grosse Bier Bar. Lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Her efterlyser man oplysninger om mandens identitet eller opholdssted.

Politiet vil også gerne høre fra vidner, der har overværet overfaldet.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 1-1-4.