Politiet efterlyser onsdag en ældre mand, der mandag skulle have antastet en 11-årig pige i Vojens.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Episoden fandt sted mandag lidt efter kl. 15, hvor pigen var på vej hjem fra Vojens Banegård.

Her blev hun undervejs – nær Huginsvang – mødt af manden, der ifølge politiet »påstod, at pigens mor havde sendt ham for at hente hende.«

Den 11-årige pige kendte dog ikke manden, og hun løb derfor væk.

Pigens mor har siden fortalt til politiet, at hun ikke havde sendt nogen for at hente datteren.

Syd- og Sønderjyllands Politi har følgende signalement af manden baseret på pigens oplysninger:

Dansk af udseende og 60-70 år gammel med almindelig kropsbygning, kort gråt hår, stritører og dansktalende.

Manden kørte desuden i en lille grå bil, som var »kantet i udformningen«. Den havde muligvis røde fælger eller hjulkapsler, og muligvis røde striber.