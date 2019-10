Natten til tirsdag omkring klokken 04.11 brød flere biler i brand, som holdt parkeret på Langkærvej i Tilst.

Et øjenvidne så en mand, der angiveligt var udenlandsk af udseende, som løb fra stedet. Men i første omgang efterlyser de en kvinde, som kan være vigtig for opklaringen af sagen.

Da Østjyllands Politi ankom til stedet var tre biler brudt ud i brand.

Det oplyser politiet i døgnrapporten.

Politiets foreløbige efterforskning peger på, at bilafbrændingerne var påsat af en eller flere personer.

Her kommer så efterlysningen af kvinden.

En beboer har hørt en kvinde råbe 'jeg har set jer', hvorefter en mand blev hørt sige 'kom vi løber'.

Denne kvinde vil politiet meget gerne i kontakt med.

Det lykkedes i øvrigt brandvæsnet at slukke for branden ret hurtigt, men to af bilerne var totalt udbrændte.

Man har endnu ikke fastslået brandårsagen.

Du kan kontakte politiet på 1-1-4.

Kender du noget til sagen? Så kan du også kontakte redaktionen på 1929@bt.dk.