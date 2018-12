25-årig kvinde fra Eritrea kan ikke tage vare på sin datter på halvandet år, mener myndighederne.

Fem dages forsøg på at finde en mor fra Eritrea og hendes barn på halvandet år har endnu ikke givet noget resultat for Nordjyllands Politi. Måske kan mor og barn være taget til Sjælland for at søge tilflugt hos andre eritreanere, mener politiet.

Myndighederne vurderer, at kvinden ikke kan tage vare på sit barn.

- Derfor opfordrer vi indtrængende kvinden til at melde sig til os, siger politikommissær Carsten Straszek torsdag.

25-årige Ezwti Ghebrehiwet Tkue fjernede sin lille datter i forbindelse med et overvåget besøg på en institution 22. december. Barnet er tvangsfjernet og anbragt hos en dansk plejefamilie.

Moren er gravid i sjette måned. Hun benytter parykker og er cirka 168 centimeter høj. Datteren - Elyana Aron Mussie med kaldenavnet Ellie - taler dansk. Hun er multiallergiker og har derfor behov for medicin, oplyser politiet.

Kort efter flugten fra institutionen anholdt politiet barnets far.

/ritzau/