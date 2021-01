Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser en 28-årig mand med navn i forbindelse med et skyderi i Haderslev.

24. januar fandt et skyderi sted på en parkeringsplads i Varbergparken i Haderslev. Her blev en 24-årig mand såret efter skud fra et våben af mindre kaliber.

Den formodede gerningsmand er 28-årige Omar Afif Jammal, og han beskrives derudover som 178 centimeter høj og almindelig af bygning.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Selvom politiet efterlyser Omar Afif Jammal i forbindelse med et skyderi, så regner de ikke med, at Omar vil være voldelig over for andre.

»Vi har ingen formodning om, at den efterlyste vil være voldelig eller anvende våben mod borgere.«

Den 24-årige mand, der blev ramt under skudepisoden søndag aften, blev lettere kvæstet og er efterfølgende erklæret uden for livsfare.

Politiet opfordrer til, at man ringer til Syd- og Sønderjyllands Politi, hvis man har set Omar Afif Jammal eller ved, hvor han muligvis opholder sig.

Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Det kan man gøre på telefon 1-1-4.