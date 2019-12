Østjyllands Politi har endnu ikke identificeret to børn på henholdsvis et og to et halvt år, der er efterladt.

Østjyllands Politi efterlyser lørdag aften forældrene til to børn - en pige og en dreng - på henholdsvis et år og cirka to et halvt år, som er blevet efterladt på Park Allé i Aarhus.

Det oplyser Lars Bisgaard, vagtchef ved Østjyllands Politi.

- En anmelder ringede og sagde, at han havde holdt øje med to børn på Park Allé i en halv time. Da forældrene ikke dukkede op, ringede han til os, siger Lars Bisgaard.

Da patruljer ankom til stedet, tjekkede betjentene nærtliggende restauranter og forretninger i et forsøg på at finde forældrene - uden held.

Derfor tog betjentene de to børn med på stationen.

Pigen på cirka et år har sort hår, og hun var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue.

Drengen på cirka to et halvt år har også sort hår. Han var iført grønne støvler, bordeaux bukser og mørk jakke.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at identificere de to børn.

Ifølge Lars Bisgaard er det to østeuropæiske børn.

- Det ældste barn har et sprog, men det er ikke et, vi kan forstå, siger han.

Politiet har overdraget de to børn til de sociale myndigheder, der er i færd med at finde en plejefamilie.

Imens fortsætter Østjyllands Politi arbejdet med at finde forældrene til de to børn.

/ritzau/