En bilist stak onsdag morgen af efter at have ramt en ung pige i et fodgængerfelt

Derfor efterlyser Lokalpolitiet i Holstebro nu føreren af bilen – og mulige vidner.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Episoden fandt sted kl. 7.40 på Døesvej ved Uddannelsescenter Holstebro. Her blev den 19-årige pige ramt af bilen, mens hun var ved at krydse gaden.

»Hun bliver ramt på hoften og falder ned på kørebanen. Bilisten holder kortvarigt stille, indtil fodgængeren får bevæget sig væk fra kørebanen. Da han ser det, kører han videre uden at give sig til kende,« siger David Dyrmose, lokalpolitiet i Holstebro.

Ifølge offeret, der slap med lidt knubs, var der tale om en yngre mand i en bil, der sandsynligvis var af mærket Skoda.

Politiet kan kontaktes på tlf. 1-1-4.