Østjyllands Politi beder onsdag om hjælp til at finde fire teenagere.

De er mistænkt for at stå bag et gaderøveri i Aarhus-forstaden Brabrand.

Efter overfaldet hoppede de fire drenge på en bus, og politiet offentliggør i samme forbindelse med efterlysningen overvågningsbilleder herfra med de formodede gerningsmænd.

Video kan ses øverst i artiklen og stillbilleder herunder:

Her ses en af drengene ombord på bussen, og de tre andre mens de stiger ombord. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Her ses en af drengene ombord på bussen, og de tre andre mens de stiger ombord. Foto: Østjyllands Politi

Signalementerne af de fire drenge ser således ud:

13-17 år gamle og arabiske af udseende.

En bar sort hættetrøje, en bar sort jakke med hætte, en bar sort sweatshirt, og en bar sort dynejakke.

De var alle iført jeans og sneakers.

To af dem har stort, sort krøllet hår, en har glat, sort hår, mens den sidste bar en sort kasket-

Hændelsen fandt sted torsdag 29. april cirka kl. 20.15.

Her kom en 38-årig kvinde cyklende på Silkeborgvej mod Brabrand. Efter at have krydset Ringvejen passerede hun også et busstoppested, hvor hun ifølge Østjyllands Politi først hørte, at der kom nogen løbende bag sig og dernæst oplevede, at der blev hevet i hendes skuldertaske.

Det resulterede i, at kvinden væltede på cyklen.

På det tidspunkt sad kvindens arm stadig fast i skuldertasken, men efter endnu et hårdt ryk knækkede remmen.

Herefter løb drengene angiveligt tilbage mod busstoppestedet, men den 38-årige kvinde formåede at løbe efter dem. Den korte forfølgelse førte drengene og kvinden gennem flere haver i et villakvarter, inden de fire drenge nåede at hoppe på buslinje 11 mod Brabrand.

Et mandligt vidne i en bil tilbød kvinden et lift, og de kørte efter bussen, mens de samtidig ringede til politiet. Da de fik standset bussen, viste det sig dog, at de fire drenge var steget af bussen ved et tidligere busstoppested, ved Hejredalsvej.

Da en patruljevogn nåede frem, lykkedes det ikke at finde de formodede gerningsmænd.

Østjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114, hvis man har oplysninger om sagen.