En 26-årig mand stak ifølge politiet af efter et drabsforsøg i Hvidovre. Nu efterlyses han med navn og foto.

Københavns Politi efterlyser en 26-årig mand, som mistænkes for drabsforsøg i Hvidovre i maj.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Manden, der hedder David Vice Rasweu Mmotlana Seripe, vurderes af politiet som værende farlig. Derfor skal man ikke selv henvende sig til ham, men i stedet ringe til politiet på 114.

Drabsforsøget fandt ifølge politiet sted 27. maj, og politiet mener, at sagen har forbindelse til en verserende bandekonflikt.

Politiet fik 27. maj et tip om, at der var planlagt et attentat i Hvidovre. Derfor rykkede politiet ud og afværgede efter eget udsagn et drabsforsøg i byen.

De mistænkte forsøgte at flygte fra politiet i en bil, men føreren mistede herredømmet, og bilen kørte ind i et hus på Strandby Allé. Ingen af husets beboere kom noget til.

Efter ulykken forsøgte personerne i bilen at flygte fra stedet, men to blev anholdt i nærheden. En tredje stak af fra politiet til fods.

Og den tredje person var ifølge politiet David Vice Rasweu Mmotlana Seripe, som det nu efterlyser.

Foruden at udsende et foto beskriver politiet manden som:

- Dansk mand, afrikansk af udseende, 26 år gammel og normal af bygning, cirka 172 centimeter høj. Han har kort, sort hår, brune øjne og skægstubbe/skæg.

- Han kan have pådraget sig skader i hovedet i forbindelse med, at køretøjet forulykkede på Strandby Allé i Hvidovre, skriver politiet.

I relation til sagen sidder ni personer varetægtsfængslet. De er sigtet for tre drabsforsøg, der foruden det 27. maj tæller et 25. maj i Hvidovre og et 3. april i Husum. De fængslede er også sigtet for besiddelse af våben.

/ritzau/