Hvem mangler mellem 80.000 og 150.000 kroner?

Det spørger Københavns Politi nu om.

Pengebeløbet har været i ordensmagtens besiddelse i mere end et år, siden april 2022, hvor summen blev fundet i en beboelsesejendom på Frederiksberg.

Ejeren er endnu ikke blev lokaliseret. Eller er dukket op.

Pengene blev indleveret af en person, der havde fundet dem.

Politiet stiller dog krav til en eventuel ejermand.

»Hvis ejeren af pengene identificerer sig, skal det godtgøres, at pengene tilhører vedkommende,« lyder det i en pressemeddelelse:

»Det kan blandt andet ske ved at kunne redegøre nærmere for det eksakte beløb, findested og at fremlægge bevis for ejerskab.«

Københavns Politi tilføjer:

»Københavns Politi har fuld forståelse for, at det kan være fristende at henvende sig og gøre krav på beløbet, men vi henstiller til, at udelukkende den retmæssige ejer giver sig til kende over for os.«

Som frist er sat til 15. september.