En mandlig cyklist efterlyses nu af Københavns Vestegns Politi.

Årsagen er, at politikredsen mistænker ham for at have udsat en anden mand for slag i ansigtet under en 'diskussion om opførsel i trafikken'.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i sin døgnrapport.

Hændelsen fandt sted 20. maj omkring klokken 12.15 ud for Krogshøjvej 154 i Bagsværd.

»Vi er klar over at voldsforholdet ligger noget tilbage, men da vi uden held har prøvet andre efterforskningskridt, vælger vi nu at offentliggøre den mistænktes foto,« siger politikommissær Stefan Karlskov Asmussen.

Den mistænkte mand beskrives som værende mellem 25 og 30 år, 175-185 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han var skaldet, iført en blå cykelhjelm, mørkeblå trøje, blå bukser og sorte cykelsko.

Hvis du kender manden, så beder Københavns Vestegns Politi om, at du ringer på telefonnummer 4386 1448.