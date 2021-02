Fyns Politi efterlyser torsdag den 45-årige Michael Sørensen.

'Han er ikke set i nogle dage, og hans pårørende er bekymrede for, om han er o.k.,' lyder det på Twitter.

Michael Sørensen er fra Svendborg, hvor han bor for sig selv på Rødeledsvej.

Til B.T. oplyser Fyns Politi, at man ikke endnu har et nærmere signalement af den forsvundne mand – men at han dog godt kan have fuldskæg i dag i forhold til billedet øverst i artiklen her.

Ellers har politiet ikke mange oplysninger i sagen.

»Det er nogen, der har været bekymret for ham, som var nede for at besøge ham tirsdag, hvor han ikke var dér. Og så kommer de tilbage i dag og ser, at der er fuldstændigt uberørt ved huset. Det ligner, at der overhovedet ikke har været aktivitet på hans bopæl siden i tirsdags,« siger vagtchef Peter Vestergaard:

»Og hvor lang tid før det, han så virkeligheden kan have været væk, ved vi heller ikke endnu.«

Vagtchefen oplyser videre, at man ingen meldinger har fået om, at Michael Sørensen skulle være nedtrykt eller i dårlig sindstilstand.

Politiet kan kontaktes på telefon114, hvis man har oplysninger om, hvor Michael Sørensen kan befinde sig.

Opdateres …