Fyns Politi efterlyser den 44-årige Allan Preben Andersen fra Middelfart.

Den 44-årige mand har ikke givet livstegn fra sig siden mandag, hvilket har vakt stor bekymring hos familien.

»Hans familie er stærkt bekymret for ham,« skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Derfor efterlyser Fyns Politi nu Allan Preben Andersen i håb om, at offentligheden kan hjælpe.

»Familien frygter, at han kan have bragt sig i en situation, hvor han har akut brug for hjælp,« skriver Fyns Politi videre.

Politiet fik anmeldelsen torsdag. Det er særligt borgerne i Middelfart og Trekantsområdet, som politiet beder om at være særlige opmærksomme.

»Billedet giver et meget godt signalement. Han er 175 cm høj og beskrives som muskuløs af bygning. Han har brunt kortklippet hår og har tatoveringer på begge arme. I håndfladen har han tatoveret et øje,« siger Thomas Bentsen fra Fyn Politi.

Ligger man inde med relevante oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på 114.