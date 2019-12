Københavns Politi efterlyser 27-årige Tahir Ali Shan.

Han er mistænkt for skuddrabet på en 39-årig mand, der blev dræbt i Helgolandsgade på Vesterbro 7. maj 2019.

Politiet har udover to billeder udgivet et signalement af den mistænkte gerningsmand, som er sat i forbindelse med bandegrupperingen Loyal To Familia.

Ca. 177 cm høj og almindelig af bygning.

Mørk i huden og med sort, kort hår.

Brune øjne og sort fuldskæg – der kan være barberet af, siden billederne blev taget.

Københavns Politi tilføjer, at de ikke har yderligere detaljer i skrivende stund.

Skudepisoden lukkede kortvarigt alle togafgange fra Københavns Hovedbanegård ned.

»Vi efterforsker bredt lige nu. Og vi udelukker ikke noget – heller ikke at det kan være banderelateret. Men lige nu er der ikke noget, der siger, at det banderelateret,« sagde indsatsleder Brian Belling.

Han fortalte desuden, at den 39-årige mand, der er afgået ved døden, ifølge vidner var målet for skuddene.

»Der er ingen tvivl om, at de skud, der faldt, var møntet på ham, der blev ramt. Gerningsmanden gik efter ham. En anden person kørte bilen, og gerningsmanden steg ud af bilen og skød ofret,« sagde Brian Belling og fortsatte:

»Den dræbte kom gående hen ad gaden med en gravid kvinde, da gerningspersonen går hen til ham og skyder ham. Derefter flygter gerningspersonen hen til en ventende bil.«

Et øjenvidne har tidligere forklaret, at han hørte fem skud.

Den 39-årige mand var direktør i et håndværksfirma i Glostrup, og han blev undersøgt af myndighederne i en sag om svindel. Politiet har ifølge flere medier anholdt og sigtet to personer i sagen.

Har du oplysninger om, hvor Tahir Ali Shan kan befinde sig, bedes du kontakte Københavns Politi på 114