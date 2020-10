Fire er allerede sigtet og sidder fængslet i skudsag. Nu jagter politiet en femte mand, som efterlyses.

Københavns Vestegns Politi efterlyser en femte mand i forbindelse med en skudepisode i Måløv tilbage i maj. Fire andre mænd er sigtet i sagen og sidder varetægtsfængslet.

Det er den 24-årige Khayre Abdi Hassan, som ifølge politiet spillede en rolle, da der 17. maj omkring klokken 18.30 fra en Opel Insignia blev affyret et større antal skud mod en VW Golf på Måløv Hovedgade.

Ingen blev ramt, og politiet fandt kort efter episoden begge biler i nærheden. Bilerne blev efterfølgende gennemgået af kriminalteknikere i jagten på spor.

Politiet har tidligere fortalt, at episoden formentlig udspringer af en konflikt mellem to grupperinger.

To måneder efter skyderiet fik politiet tilsyneladende et gennembrud. Her blev en 20-årig mand anholdt og fængslet i sagen. I løbet af yderligere en måned blev endnu to mænd anholdt.

Samtidig sigtede politiet en fjerde mand, men han var allerede i myndighedernes varetægt, idet han i mellemtiden var blevet varetægtsfængslet i en anden sag.

Retsmøderne i sagen er foregået for lukkede døre. Det sker for at beskytte politiets efterforskning. Der er risiko for, at det vil skade den, hvis oplysninger om sagen slipper ud i offentligheden, har Retten i Glostrup vurderet.

Af samme grund vil Københavns Vestegns Politi heller ikke bidrage med oplysninger om, hvad efterforskningen indtil nu har vist.

Men noget peger altså i den 24-årige Khayre Abdi Hassans retning.

- Han ved, vi leder efter ham, og vi formoder, han skjuler sig derfor går vi nu ud og beder offentligheden om hjælp siger politikommissær Henrik Hougaard i en pressemeddelelse.

- Kender nogen til hans færden eller opholdssted, så hører vi gerne om det. Han er selvfølgelig også selv velkommen til at henvende sig til politiet, lyder det fra politikommissæren.

/ritzau/