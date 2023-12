Politiet oplyser ikke nærmere om, hvad der menes med "upassende relation".

En medarbejder på Sct. Jacobi Skole i Varde Kommune har muligvis haft, hvad politiet betegner som "en upassende relation" til en elev.

Det er i hvert fald, hvad Syd- og Sønderjyllands Politi nu efterforsker, efter at politikredsen har modtaget en anmeldelse fra skolen, som er en specialskole for børn med forskellige diagnoser.

Anmeldelsen blev modtaget torsdag.

Politiet oplyser ikke nærmere, hvad formuleringen "upassende relation" dækker over, men skriver, at omfanget og omstændighederne endnu er ukendte.

Politiet oplyser, at man er i kontakt med både familien til den pågældende elev og til Varde Kommune.

Hos Varde Kommune oplyser skolechef Kim Bondesen Nielsen til Ritzau, at den pågældende medarbejder er fritaget for tjeneste, mens sagen bliver undersøgt.

Heller ikke Kim Bondesen Nielsen vil uddybe, hvad der ligger i formuleringen "upassende relation". Heller ikke om det hentyder til noget seksuelt.

- Det er politiet, der tager sig af det, lyder det fra skolechefen.

Skolechefen fortæller, at man fra kommunens side har iværksat et kriseberedskab til at yde støtte til alle involverede.

- Det drejer sig om krisepsykologer, som er uddannet til at tale med børn, siger Kim Bondesen Nielsen.

