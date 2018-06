To mænd blev fredag aften stukket ned med kniv i Slagelse.

Det skriver Ekstra Bladet.

»Jeg kan bekræfte, at der har været et knivstikkeri, og at to mænd er blevet stukket med kniv. Den ene er mere skidt tilredt end den anden. Jeg kan ikke udtale mig om deres tilstand. Det må det sundhedsfaglige personale klare,« siger efterforskningsleder Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til avisen.

Knivstikkeriet skete på Byskov Allé, og politiet fik anmeldelsen omkring klokken 21:30.

På nuværende tidspunkt er der ingen anholdte eller mistænkte i sagen, og politiet kan endnu ikke sige noget om et muligt motiv til knivstikkeriet.

»Vi ser på det med stor alvor,« siger Kim Kliver til TV ØST.

Kim Kliver ønsker på grund af efterforskningen af sagen ikke at oplyse de to mænds alder eller deres relation til hinanden.

Hvis du ved noget om sagen, beder politiet dig om at ringe på telefonnummer 114.