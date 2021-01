Normaliteten er igen ved at sænke sig over Gyngemose Parkvej i Gladsaxe.

Her kunne beboerne natten til søndag igen vende tilbage til deres lejligheder efter lørdagens bombedrama.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der samtidig har drejet efterforskningen i en alvorlig retning af den bombelingnede genstand, der blev fundet på en bil.

»Sagen efterforskes som drabsforsøg. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der sandsynligvis har været tale om en genstand, som kunne have forårsaget en eksplosion, men det skal yderligere tekniske undersøgelser klarlægge endeligt,« siger fungerende politiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse.

Det var kl. 14.20 lørdag, at en mand havde ringet til politiet, fordi han havde fundet genstanden monteret på sin bil.

Det udløste et stort politiopbud, og beboerne i området blev evakueret.

»Hold nu kæft, mand. Der er mange herude, som er meget chokerede over det her,« som 23-årige Adam Alsubeihi forklarede til B.T.

Den mystiske genstand blev lørdag aften siden destrueret af sprængningseksperter fra Forsvaret, efter at området var blevet grundigt eftersøgt af politiet, blandt andet ved hjælp af hunde og droner. Det gav et stort brag i området.

Et eventuelt motiv har politiet endnu ikke et klart overblik over.

»Det er for tidligt at fastslå, hvad der ligger bag. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke afvise, at hændelsen kan have forbindelse til uoverensstemmelser i rocker- og bandemiljøet, men det skal efterforskningen afdække nærmere,«

Imens dramaet udspillede sig blev beboerne i området evakueret »til en lokalitet, hvor de gældende COVID-bestemmelser kunne opretholdes«. Først kl. 1.30 natten til lørdag kom beskeden om, at de kunne vende tilbage til deres boliger.

»De berørte borgere har udvist stor tålmodighed og forståelse for nødvendigheden af denne evakuering, og det er vi meget taknemmelige for,« siger udtaler fungerende politiinspektør Peter Malmose.



Har man oplysninger i sagen kan man kontakte politiet på tlf. 114.

Opdateres...