Der er fredag aften udbrudt brand i et værksted på Ringstedvej i Sorø.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på X.

'Der kommer røg ind over dele af Sorø, så luk døre og vinduer, hvis du bor i det berørte område og ellers hold dig ude af røgfanen,' skriver politiet.

Røgen skulle dog ikke indeholde særlig farlig kemi.

Foto: Presse-fotos.dk

Til B.T. siger Heidi Grandt Andresen, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

»Det er en brand, vi fik en melding om klokken 20.04. Det er en bygning, der ligesom er delt i to. Det er værkstedsdelen, der brænder, og nu forsøger brandvæsenet at forhindre ilden i at brede sig til den anden halvdel.«

Hvad årsagen til branden er, kan politiet ikke sige noget om endnu.

»Vi har ikke fået nogle meldinger om, at der skulle være tilskadekomne,« siger vagtchefen.

Generne fra røgen har ikke spredt sig.

»Vi har lige haft en patrulje inde i Sorø, og der var ingen nævneværdige gener, så det er kun i lokalområdet,« fortæller vagtchefen.

Politiet opfordrer folk til at give redningsberedskabet plads og arbejdsro.