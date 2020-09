En sag, der udløber af Operation Goldfinger, begynder fredag. Sagsnavnet er også navnet på en James Bond-film.

Fredag starter retssagen mod en mand, der mistænkes for at transportere 30 millioner narkokroner til Makedonien.

Det skulle være sket med et busselskab, som manden tidligere har været ejer af.

Sagen er en udløber af den omfangsrige narkosag Operation Goldfinger.

I sagen mistænker politiet et organiseret netværk for indsmugling og handel med i alt ni ton kokain fra 2012 til sommeren 2019. Kokainen skal være indsmuglet til Danmark og solgt i Danmark og Sverige.

Operation Goldfinger er blot et af mange operationsnavne, som politiet siden halvfemserne har fundet på.

Torben Henriksen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi, fortæller, at navnene for det meste inspireres af elementerne i den enkelte sag.

- Men nogle efterforskere kunne eksempelvis finde på at opkalde sine sager efter nordiske guder eller Londons undergrundsstationer, siger han.

Andre har fundet inspiration i filmverdenen. Et eksempel på det er netop "Goldfinger", der er den tredje James Bond-film og kom i 1964.

Det er bare ikke alle, der er lige begejstrede for politiets valg af navne.

I en sag, der af politiet blev døbt Operation Greed, sidder 17 mænd anklaget for hvidvask af 530 millioner kroner og for at snyde statskassen for 297 millioner kroner i skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

For Michael Johan Jørgensen, der var en af forsvarerne i sagen, fremstod navnet negativt ladet.

- Når politiet navngiver sager, skal det være uden subjektive vurderinger. Man er jo allerede bagud på point som part i sagen, når den bliver døbt grådighed, siger Michael Johan Jørgensen, der var en af forsvarerne.

Alligevel er det ikke vicepolitiinspektør Torben Henriksens opfattelse, at grænsen blev overskredet i forbindelse med Operation Greed.

Dog tager de til efterretning, hvis navnet har givet anledning til, at nogen er blevet stødt over det. Det har ikke været hensigten, fortæller han.

I forbindelse med Operation Goldfinger er 15 personer tiltalt i sagen.

