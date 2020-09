Fyns Politi offentliggør tre videoer og billeder, der ifølge politiet viser gerningsmanden bag et drab i juni.

Fyns Politi har valgt at dele både billeder og videoer af en person, som det mener, affyrede et dræbende skud en aften i juni.

Her mistede en 31-årig mand fra Vollsmose ved Odense livet, da han tilfældigvis kom i skudlinjen under en konflikt mellem to grupperinger. En anden mand på samme alder blev alvorligt såret, men overlevede.

Håbet er, at nogle ser billedmaterialet og kan hjælpe politiet med at opklare, hvem den formodede gerningsmand er.

- Politiet er overbevist om, at den formodede drabsmand er på den ene af de videoer, som nu bliver offentliggjort, skriver Fyns Politi i pressemeddelelsen.

De to grupper, som i en længere periode har været i konflikt med hinanden, hører til ved Vollsmose og Korsløkke.

Den første gruppe har tilknytning til Korsløkkeparken, og her søger politiet to personer, mens den anden hører til Bøgetorvet i Vollsmose, og Fyns Politi efterlyser tre personer herfra.

Politikommissær Carsten Dichmann fra Fyns Politi er overbevist om, at nogle har informationer, som de ikke har delt endnu.

- Der er næppe tvivl om, at der er nogen derude, som ved, hvem personerne er, siger han i meddelelsen.

Den 24. juni kulminerede striden mellem de to grupper, og politiet vurderer ud fra overvågning ved Egeparken, at det ikke var tilfældigt, at der blev affyret skud.

To mænd - A og B - fra gruppe et kom kørende på en scooter kørt før midnat. De var mørkklædte og maskerede, da de trillede med slukkede lygter ind i en gangtunnel ved boligblokken Egeparken 150.

De stillede den i tunnelen, så den stod klar til flugt ad samme vej, som de var kommet, beskriver politiet.

Herefter gik A og B gennem tunellen og ud på den østlige side af Egeparken. Begge havde trukket deres pistoler.

Først affyrede A en serie skud mod den 31-årige mand, som blev hårdt såret. Han tilhører gruppe to.

- Det er vores klare opfattelse, at A og B vidste, hvem de gik efter, siger Carsten Dichmann i meddelelsen.

Bagefter skød både A og B mod en hund, der kom løbende mod dem, og den døde kort efter. De ville flygte tilbage ad samme vej, som de var kommet, men blev mødt af fire bevæbnede og maskerede mænd, og A og B omlagde flugtruten.

Tre af mændene fulgte efter, og en af dem affyrede fire skud. Det ene ramte en tilfældig 31-årig mand, som døde af sine kvæstelser.

Efter skudepisoden har Fyns Politi fundet to våben i Odense Å. Det er henholdsvis en 9 mm og en 7,65 mm pistol.

Personer, der måtte vide noget om episoden eller gerningsmændene, kan kontakte politiet på telefonnummer 114.

