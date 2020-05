En bilist kan nu se frem til at få en hilsen fra politiet - og det er ikke af den rare slags.

Der er tale om en bilist, der tirsdag aften kørte en tur i det østjyske.

'På Strandvejen i Aarhus havde denne bilist åbenbart meget travlt i aftes,' skriver Østjyllands Politi i et opslag på Twitter.

Her har de delt et sløret billede af bilisten, der klokken 18.35 er blevet fanget af deres kamera. Og det blev vedkommende med en fart, der var langt højere end det tilladte.

'Foden lå så tungt på speederen, at vores fotovogn målte farten til hele 137 km/t, hvor man må køre 60 km/t,' skriver Østjyllands Politi om bilisten, der altså kørte mere end 100 procent over det tilladte.

Og det koster vedkommende en ubetinget frakendelse af kørekortet, hvilket betyder, at bilisten nu går ind i en periode uden retten til at køre bil. Og når den periode er slut, skal vedkommende bestå både teori-og køreprøve for at få føreretten tilbage.

Forseelsen har fået politiet til kort og godt at komme med en opsang til de mange bilister, der dagligt kører på de danske veje.

'Løft nu foden fra speederen!', lyder slutningen på tweetet.