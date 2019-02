Politiet efterlyser vidner, der kan fortælle nyt om 65-årige Finn Steensen Ørsdahls færden op til sin død.

En person satte ild til et hus i Gundestrup ved Grevinge på Sjælland, der tidligt torsdag udbrændte.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse, efter at undersøgelser har vist, at ilden opstod flere steder.

- De brandtekniske undersøgelser blev foretaget i løbet af fredagen, og politiet kan nu oplyse, at branden var påsat, idet flere arnesteder er fundet i brandtomten, skriver politiet.

I huset blev 65-årige Finn Steensen Ørsdahl fundet død, og politiet har tidligere meldt ud, at det efterforsker sagen som drab.

Retsmedicinsk Institut har desuden fastslået, at Finn Ørsdahl blev udsat for grov vold inden sin død.

Det fremgår ikke af politiets melding, hvilken form for grov vold han blev udsat for, men politiet formoder, at han var død, inden der blev sat ild til huset.

I løbet af weekenden har politiet efterforsket ud fra flere mulige motiver, og det har foretaget afhøringer af personer, der bor eller har opholdt sig i nabolaget til gerningsstedet.

Ingen er anholdt i sagen.

I håb om, at flere vidner henvender sig med nyt om Finn Steensen Ørsdahls færden op til sin død, har politiet offentliggjort et billede af manden.

- Fotoet vil forhåbentlig medvirke til, at nogen kan erindre at have set ham måske i Holbæk-området i løbet af onsdagen eller ved hans bopæl i døgnet op til anmeldelsen om branden, siger Jacob Olsen, vicepolitiinspektør fra Central Efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Finn Ørsdahl blev sidst set i live om formiddagen onsdag 13. februar, hvor han kørte i sin bil ad Nykøbingvej i Holbæk ved Tuse Lågevej, oplyser politiet.

Har man oplysninger i sagen, bedes man kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 4635 1448.

/ritzau/