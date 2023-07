En personbil er tidligt torsdag morgen kørt i grøften på en landevejsstrækning mellem Hasle og Allinge på Bornholm.

Over for B.T. bekræfter Bornholms Politi, at man har været kaldt ud til ulykken.

Den har fundet sted på Helligpedervej tæt på Borrelyngvej nord for Hasle.

»Vi modtog melding om et færdselsuheld på stedet kl. 5.25,« fortæller vagthavende ved Bornholms Politi Mikkel Brochorst.

Politi, brand og redning var kaldt ud til færdselsuheld nord for Hasle på Bornholm. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politi, brand og redning var kaldt ud til færdselsuheld nord for Hasle på Bornholm. Foto: Presse-fotos.dk

Politiet kender endnu ikke årsagen til ulykken, der altså resulterede i, at en personbil er endt i vejgrøften.

»Der var to personer i bilen, og de er netop blevet kørt til hospitalet,« siger Mikkel Brochorst.

»Deres tilstand kender jeg ikke til for nuværende, men det er vores vurdering, at de ikke er i livsfare,« forklarer vagthavende desuden.