Flere ambulancer holder lige nu standby i et boligområde på Amager.

Det samme gør et lægehold og brandvæsnet. Det fortæller B.T.s reporter, der er til stede på Følfodvej på Amager, som søndag eftermiddag er spærret af.

Det sker på grund af en større politiaktion, fortæller reporteren.

En aktion, der ledes af både patruljevogne, indsatsleder, kriminaltekniker og Hærens Ammunitionstjeneste, EOD. De rykker blandt andet ud og undersøger og fjerner ueksploderet ammunition.

Ifølge reporteren er politiets teknikere omkring klokken 17 ved at iklæde sig hvide beskyttelsesdragter. Han fortæller, at aktionen finder sted i et boligområde, hvor der også er både en skole, en boldbane og et gymnasium.

To personer er anholdt i forbindelse med aktionen, fortæller politiinspektør hos Københavns Politi, Henrik Andersen.

Han ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at fortælle, hvad de anholdte personer er sigtet for.

»De vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten mandag, og vi forventer, at det bliver for lukkede døre,« siger Henrik Andersen.

Både brandvæsen, politi, ambulancer og kriminalteknikere er til stede ved politiaktionen. Foto: Mikkel Johansen, Byrd Vis mere Både brandvæsen, politi, ambulancer og kriminalteknikere er til stede ved politiaktionen. Foto: Mikkel Johansen, Byrd

Ingen er kommet til skade i forbindelse med sagen.

Efterforskningen på stedet ventes at vare "et par timer endnu", fortæller vagtchefen omkring klokken 17.15.

Opdateres...