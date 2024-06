Slukningen af den omfattende brand i en industribygning i det sydvestlige Næstved har taget mange timer - og vil vare mange timer.

Det oplyser Michael Lose, indsatsleder ved Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, til Ritzau.

»Vi har stadigvæk brand i bygningen og er stadig i gang med slukning,« siger han:

»Det er en længerevarende indsats, men vi er hernede med en stor mængde ressourcer.«

Tagkonstruktionen er klappet sammen og faldet ned i bygningen der står i industriområdet Maglemølle.

Det betyder, at brandvæsenet også skal flytte tagdelene for at slukke branden, hvilket forlænger indsatsen yderligere.

Forventningen er dog, at branden ikke spreder sig yderligere.

Men hele bygningen er ramt, lyder det fra brandvæsenet.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har tidligere opfordret beboere i det sydvestlige Næstved til at holde sig inden døre og lukke døre og vinduer.

Herfra har det lydt, at en stor røgsky har spredt sig over villakvarteret sydvest for Maglemølle – og at branden generelt har forårsaget kraftig røgudledning. Det kan også ses på det friske billede øverst i artiklen'



Anmeldelsen om branden kom kort før klokken 01.30 natten til lørdag.

Der er ingen, som er kommet til skade i forbindelse med branden.

Maglemølle er en gammel papirfabrik, som i dag bruges som erhvervsbygninger for en række virksomheder.

Tidligere i nat advarede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på det sociale medie X.

»Beboere i området indenfor Vestre Ringvej, Karrebækvej, Engvej og kanalen bedes holde sig indendørs og lukke døre og vinduer,« lød det:

»Vi opfordrer til at man holder sig ude af røgfanen. Hvis man har været udsat for røg og har gener deraf, bedes man rette henvendelse til lægevagten på tlf. 1818.«