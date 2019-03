Natten til lørdag blev Københavns Vestegns Politi tilkaldt til en bilbrand ved Guldborgvej i Brøndby Strand.

Men da de ankom til stedet, havde de aldeles svært ved at udføre deres arbejde.

Politi- og brandfolkene blev nemlig mødt af stenkast og vildfaren fyrværkeri rettet mod redningsfolkene.

Det viser flere billeder og en video, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Morten Steen, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, bekræfter episoden, som han kalder 'fuldstændig uacceptabel'.

»Det er et område, som vi i forvejen har meget fokus på, men heldigvis blev ingen ramt. Derfor er det dog stadig fuldstændig uacceptabelt, at vi ikke kan gøre vores arbejde i sådan en situation,« understreger han.

Vagtchefen oplyser, at der blev 'kastet en sten eller to', og at der blev 'fyret nogen fyrværkeri efter politi- og brandfolk'.

Som det ofte sker i sådanne situationer, stak gerningsmændene hurtigt af, efter de havde angrebet politiet.

Politiet blev tilkaldt til en bilbrand i Brøndby Strand, da de pludselig blev angrebet med sten og fyrværkeri Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Politiet blev tilkaldt til en bilbrand i Brøndby Strand, da de pludselig blev angrebet med sten og fyrværkeri Foto: Mathias Øgendahl

Derfor har politiet ingen anholdte i sagen.

Til gengæld vil man være ekstra til stede i området i løbet af dagen.

»Vi kommer til at køre lidt ekstra massivt rundt dernede her til eftermiddag, og hvis vi finder gerningsmændene, vil vi naturligvis anholde dem,« oplyser Morten Steen.

Guldborgvej ligger cirka en halv kilometer fra Brøndby Strand Station.