En mand fra bandemiljøet er blevet anholdt for i marts bevidst at have påkørt en modstander, der døde af sine kvæstelser. Det oplyser Københavns Politi.

Den anholdte er 28 år og beskrives af politiet som bandemedlem.

En anklager vil onsdag bede Retten på Frederiksberg om at varetægtsfængsle den anholdte.

Påkørslen er blot en ud af en række blodige handlinger i en konflikt mellem en gruppe fra Husum på den ene side og flere medlemmer af den forbudte bande Loyal To Familia på den anden, har Ritzau tidligere erfaret.

Påkørslen skete 27. marts på et stisystem ved Vestvolden i Husum. Offeret, en mand på 24 år, søgte tilflugt i en lejlighed i Søborg, hvor han efterfølgende blev fundet død.

Flere skudepisoder fandt sted i den efterfølgende tid, og der var tale om et nøje forberedt drab, da en 22-årig mand blev skudt foran en boligblok på Åfløjen i Husum 8. april. Gerningsmændene havde ligget på lur i længere tid, blev det oplyst af politiet.

I sagen om påkørslen på Vestvolden har en anden mand tidligere meldt sig selv og sagt, at det var ham, der sad ved rattet.

Denne person blev varetægtsfængslet, men er siden blevet løsladt, fremgår det af en pressemeddelelse fra Københavns Politi.

