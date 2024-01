Meldingen til de dårlige betalere er ikke til at tage fejl af.

Få afregnet nu eller risiker at blive anholdt.

For Syd- og Sønderjyllands Politi forbereder en såkaldt fogedaktion mod skyldnere til fogedretten i Haderslev kommune.

»Hvis man skylder penge og er indkaldt til at møde i fogedretten, og så ikke er dukket op til retsmødet om ens gæld, bliver man eftersøgt,« siger politikommissær Dennis Holst:

»Det betyder, at man risikerer at blive anholdt og fremstillet i fogedretten.«

Politiet fortæller ikke, hvornår aktionen gennemføres, men det er »inden længe«.

»Sørg for at få betalt det skyldige beløb eller få lavet en aftale med fogedretten om, hvordan gælden skal betales,« siger Dennis Holst fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

»Så slipper man for at blive hentet af betjente derhjemme eller på sin arbejdsplads og tilbringe timer i et venterum på politistationen. Politiet vil også gerne bruge tiden på andet end at anholde skyldnere.«

Og som en ekstra service tilføjer Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse, at fogedretten i Haderslev har adresse på Bispebroen 2b.

Der er i denne uge åbent onsdag og torsdag i tidsrummet kl. 9-11, lyder det også.