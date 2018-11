31-årige Nedim Yasar havde ikke overfaldsalarm på sig, da han mandag aften blev skudt efter bogreception.

Radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar er tirsdag afgået ved døden, efter at han mandag blev ramt af skud i København.

Det oplyser Københavns Politi tirsdag kort før klokken 13.

- De pårørende er underrettet, og vi kan bekræfte, at afdøde er identisk med den i medierne omtalte Nedim Yasar, lyder det fra politiet i en pressemeddelelse.

31-årige Yasar havde mandag aften deltaget i en reception for sin netop udkomne bog i Københavns Nordvestkvarter. Da han forlod arrangementet ved 19.30-tiden, blev han skudt ud for Hejrevej 42.

Det er politiets vurdering, at der blev afgivet mindst to skud af en person, der forlod gerningsstedet til fods.

Nedim Yasar er ifølge politiet kendt som tidligere bandemedlem og har været del af et bande-exitprogram.

I august 2017 rettede han henvendelse til det lokale politi og oplyste, at han havde været forsøgt overfaldet. Dette førte til, at han fik en alarmtelefon.

- Denne havde han ikke med i forbindelse med skudattentatet, oplyser Københavns Politi i pressemeddelelsen.

Nedim Yasar har i samarbejde med forfatter og journalist Marie Louise Toksvig skrevet bogen "Rødder", der handler om Yasars vej ud af bandemiljøet. Bogen er udkommet tirsdag.

I tiden op til bogudgivelsen har Nedim Yasar fortalt til flere medier, at han frygter for sit liv.

Jeg får trusler hver eneste dag - både på Facebook og Instagram, sagde han mandag til Jyllands-Posten.

- Det fortæller mig, at der er nogle i miljøet, som ikke vil have, at jeg fortæller om, hvordan det hele fungerer, sagde han i interviewet.

Ud over bogprojektet har det tidligere bandemedlem og Marie Louise Toksvig været kolleger på radioprogrammet "Politiradio" på Radio24syv.

Yasar var for nogle år siden leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn.

Det var udsigten til at blive far, der fik Yasar til at bryde med banden og gå ind i et exit-program.

/ritzau/