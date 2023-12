Nordjyllands Politi har DNA-profil på mistænkt voldtægtsmand, men han findes ikke i danske registre.

Over en måned efter, at to kvinder blev henholdsvis voldtaget og forsøgt voldtaget i Østerådalen i Aalborg, leder Nordjyllands Politi stadig efter den mistænkte gerningsmand.

Politiet har en specifik mand i kikkerten, som også er blevet efterlyst med billeder.

Mens man ikke kender hans navn, så er det lykkedes at lave en DNA-profil på ham ud fra genstande, han har efterladt. Men DNA-profilen er ikke kendt i de danske registre, siger politikommissær Carsten Straszek, der leder efterforskningen.

- Derfor spørger vi så ud i Europa, om der er nogle af vores samarbejdspartnere, der kender profilen. Det er en proces, hvor vi forventer, der går noget tid, inden vi har svar fra alle lande, siger efterforskningslederen.

Overfaldene på de to kvinder skete 20. oktober. Politiet arbejder ud fra flere teorier om, hvem den mistænkte er, hvorfor han har været i Aalborg, og hvor han kan tænkes nu at befinde sig.

Politiet kan hverken udelukke, at han stadig er i Aalborg-området, eller at han helt har forladt Danmark.

- Der er meget, der tyder på, at det er en person, som kun har opholdt sig i Aalborg i ganske kort tid, siger Carsten Straszek.

- Han er ikke i stand til at snakke eller forstå dansk. 20. og 21. oktober var han meget synlig i gadebilledet og tiltrak sig meget opmærksomhed, men derefter er der ikke nogen, der har set ham overhovedet.

- Ud fra hans færden virker han heller ikke til at være lokalt kendt. Derfor har vi tænkt, at det både kunne være en udenlandsk arbejder, en asylansøger, en ukrainsk flygtning eller måske en lastbilchauffør.

En 32-årig kvinde blev lidt efter klokken 16 den 20. oktober overfaldet og udsat for fuldbyrdet voldtægt på stisystemet i Østerådalen.

Cirka en halv time senere blev en 46-årig kvinde overfaldet i samme område. Hun blev forsøgt voldtaget, men da hun råbte om hjælp til en forbipasserende, stak gerningsmanden af.

Politiet har modtaget over 100 henvendelser fra offentligheden om sagen og den mistænkte.

