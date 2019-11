Politiet har i flere dage forgæves ledt efter en 81-årig mand, som forsvandt torsdag.

I den omfattende eftersøgning har Nordjyllands Politi haft patruljer, hunde og droner ude at lede i området.

Det har dog ikke båret frugt, og politiet beder derfor nu igen borgerne om hjælp med at kigge i haver, udhuse, garager og grønne områder.

81-årige Ehlers Pedersen fra Hjallerup har nu været væk i fire døgn.

»Vores patruljer kigger stadig efter den forsvundne, men vi har ikke mange konkrete spor at gå efter. Vi appellerer derfor også til offentlighedens hjælp til at få undersøgt, hvorvidt den savnede mand skulle ligge hjælpeløs et sted,« opfordrer Lars Jensen, der er politikommissær i Nordjyllands Politi.

Den 81-årige blev sidst set torsdag klokken 11. Efterfølgende fandt hjemmeplejen et tomt hjem, da de kom for at se til ham.

Det vides dog ikke, hvornår han præcist forlod sit hjem.

»Vi har ledt med hunde i næsten døgndrift – vi leder også her til formiddag,« sagde Poul Fastergaard, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, til B.T. søndag formiddag.

Politiet er ikke nervøse for mandens helbred, men oplyser, at han er begyndende dement. De forventer også, at han fortsat er i live.

Politiet beskriver ham som værende 165-170 centimeter høj, almindelig af bygning med tyk mave og stor næse. Desuden har han gråt og hvidt hår og bærer briller.

Han skulle være iført blå sommerjakke, grå benklæder og sorte sko. Han er også svagt gående.

Man skal straks ringe til politiet på 114, hvis man har oplysninger i sagen.